Türk Telekom’dan ilk yarıda 10,3 milyar lira net kâr

Türk Telekom, 2025'in ikinci çeyreğinde 4,9 milyar lira net kar elde ederken, yılın ilk yarısındaki net karını da yıllık bazda yüzde 28,7 artırarak 10,3 milyar liraya çıkardı. Bu dönemde konsolide gelirlerini yıllık bazda yüzde 13,2 artışla 50,4 milyar liraya yükselten şirketin yılın ilk yarısındaki konsolide gelirleri de 98,8 milyar liraya ulaştı. İkinci çeyrekte 13,3 milyar lira yatırım yapan şirketin yılın ilk yarısındaki yatırım harcamaları 21,8 milyar liraya ulaştı. Şirketin ikinci çeyrek itibarıyla toplam abone sayısı ise 54,2 milyon oldu. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, iş kollarının ikinci çeyrek performansından memnun olduklarını vurguladı.

54.2 MİLYON ABONE

Önal, "Bu performans, 2025 yılı öngörülerimizi yukarı yönlü güncellememizi sağladı. 2025'in ilk yarısında toplam abone sayımız 54,2 milyona yükseldi. Tüm segmentlerimiz dönem boyunca beklentilerimizin üzerinde bir performans gösterirken, gelire en yüksek katkıyı yine kayda değer bir performans gösteren mobil segment sağladı." dedi.

Türk Telekom'un yaptığı her yatırımın Türkiye'ye ve ülke geleceğine yatırım olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan Önal, şu değerlendirmelerde bulundu: "Uzun yıllardır, yatırım stratejimizi şekillendiren ve AR-GE çalışmalarımızın odağında yer alan 5G dönemine giriyoruz. Güçlü fiber altyapımız, endüstrilerdeki öncü çalışmalarımız ve yüzde 54'ünü şimdiden fiberle bağladığımız LTE mobil baz istasyonlarımızla, yakında gerçekleşmesi beklenen 5G ihalesine ve ardından gelecek yayılım sürecine hazır durumdayız."

ABONEDE ÇEYREK REKORU KIRILDI

Önal, müşteri deneyimi odaklı stratejileri ve güçlü altyapıları sayesinde mobil alandaki büyümeyi sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti: ''Faturalı segment 810 bin net abone kazanımıyla tarihinin en yüksek çeyreklik net kazanımını kaydetti. Son 12 ayda 2,5 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımıyla yeni bir rekora daha imza attık. Güçlü altyapımız ve müşteri deneyimi odaklı stratejimizin yanı sıra devam eden yatırımlarımız ve kazandığımız birikimlerimizle, mobil alandaki varlığımızı ileriye taşımaya devam edeceğiz."

KKTC'DE DEV PROJE

Güçlü fiber altyapısı ve teknoloji birikimiyle bölge coğrafyasının dijitalleşmesine yönelik adımlar attıklarını belirten Önal, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapacağımız fiber altyapı girişimimizi önemli bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs hükümetleri arasında imzalanan ikili protokol kapsamında, ülkedeki fiber dönüşüm süreci Türk Telekom tarafından yürütülecek. Bu kapsamda, ülke genelinde fiber altyapı kurmanın yanı sıra bireysel ve kurumsal müşterilere yüksek hızlı bağlantı ve en üst seviyede kullanıcı deneyimi sunan perakende genişbant hizmetleri sağlamayı hedefliyoruz. Yeni projemiz, bu rolümüzü daha da ileriye taşıyor. Bu girişim, yurt dışında hem altyapı geliştirici hem de perakende sabit internet hizmet sağlayıcısı olarak ilk açılımımız." ifadelerini kullandı.