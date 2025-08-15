PODCAST CANLI YAYIN
TMSF Aydınlı Hazır Giyim, PLS Marka, PCU Tekstil ve Aydınlı Moda Tekstil paylarını 20,3 milyar TL muhammen bedelle satışa sundu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetindeki Aydınlı Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile bağlı şirketlerin toplam 64 bin 200 adet payını kapalı teklif ve açık artırma yöntemleriyle satışa sunuyor. İhale için muhammen bedel 20,3 milyar TL olarak belirlendi.

15 Ağustos 2025
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Aydınlı Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, PLS Marka Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, PCU Tekstil Mümessillik Ticaret Anonim Şirketi ve Aydınlı Moda Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarını birlikte kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki; 6.750 TL nominal değerli 8 bin adet Aydınlı Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 25 TL nominal değerli 48 bin adet PLS Marka Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, 30 bin TL nominal değerli 200 adet PCU Tekstil Mümessillik Ticaret Anonim Şirketi, bin 250 TL nominal değerli 8 bin adet Aydınlı Moda Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının ihalesi için 20.3 milyar TL muhammen bedel öngörülüyor. İhalede veri inceleme tarihi 18.08.2025- 19.09.2025 olarak açıklandı.

