Milyonları ilgilendiren reform paketi yolda: Emeklilik kolaylaşıyor, çalışma hayatı değişiyor

TBMM’yi yeni yasama döneminde sosyal güvenlikle ilgili yoğun bir gündem bekliyor. Bu kapsamda çalışanlara yeni haklar sağlayacak, emekliliği kolaylaştıracak reformlar hayata geçirilecek...

Giriş Tarihi :14 Ağustos 2025
Milyonları ilgilendiren reform paketi yolda: Emeklilik kolaylaşıyor, çalışma hayatı değişiyor

Bugüne kadar sosyal güvenlikte pek çok önemli reforma imza atan hükümet, yenileri için de hazırlıklarını sürdürüyor. Bu reformlar ile çalışanlar yeni haklara kavuşacak, emeklilik kolaylaşacak. 1 Ekim'de çalışmalarına başlayacak Meclis gündemine birbiri ardına önemli reformlar taşınacak. İşte önümüzdeki dönemde milyonları bekleyen bazı gelişmeler...

Erken emeklilik (AA)Erken emeklilik (AA)

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK: Bağ- Kur'luların prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek. Burada kapsama özellikle küçük esnafın alınması bekleniyor. Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaf ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafta prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek. Bu durumda EYT'li esnaf 7200 günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilecek. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların ise sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı (9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan) tamamlaması gerekecek.

Esnaf (AA)Esnaf (AA)

KADINLARA İKİ FIRSAT: Ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturmak, emekliliklerini desteklemek için de düzenleme yapılacak. Bu kapsamda isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Ev kadınlarına destek paketinin bir sonraki aşamasında erken emeklilik imkanı da bekleniyor. Bu kapsamda emeklilik yaşının çocuk sayısına göre esnetilmesi gündemde. Kadınların, iş hayatına atılmadan önceki doğumları için de borçlanma hakkı sağlanması yönündeki talepleri de bu kapsamda değerlendirilecek.

Ev kadınları (AA)Ev kadınları (AA)

ÇİFT MAAŞ İMKANI: Çalışanlara emeklilik döneminde çift maaş alma imkanı sağlayacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi devreye alınacak. Orta Vadeli Program'da 2025'in son çeyreğinde hayata geçirilmesi öngörülen bu reform için "Otomatik Katılım Sistemi'nin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacaktır." denilmişti.

Çift maaş (AA)Çift maaş (AA)

İŞ HAYATI DEĞİŞECEK

ESNEK MESAİ: Uzaktan ve esnek çalışmaya yönelik yeni modeller hayata geçirilecek. Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesi gözetilerek mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirilecek. İş Kanunu'nda sosyal taraflar ile diyalog halinde yapılacak değişiklikler ve bu doğrultuda yapılacak ikincil mevzuat çalışmaları ile işgücü piyasalarında güvenceli esneklik sağlanacak.

Esnek mesai (AA)Esnek mesai (AA)

İZİNLER ARTACAK: Çalışan anneye daha uzun doğum izni verilmesi yönünde çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda ücretli doğum izni süresinin 1 yıla çıkarılması, ücretsiz doğum izni hakkının 1.5 yıla kadar uzatılması gibi formüller gündemde. Ayrıca çalışan annelere kreş desteği verilirken, memur ve işçi babaların doğum izni arasındaki ayrımın kaldırılması üzerinde de duruluyor.

Doğum izni (AA)Doğum izni (AA)

