Milyonları ilgilendiren reform paketi yolda: Emeklilik kolaylaşıyor, çalışma hayatı değişiyor

ÇİFT MAAŞ İMKANI: Çalışanlara emeklilik döneminde çift maaş alma imkanı sağlayacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi devreye alınacak. Orta Vadeli Program'da 2025'in son çeyreğinde hayata geçirilmesi öngörülen bu reform için "Otomatik Katılım Sistemi'nin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacaktır." denilmişti.

ESNEK MESAİ: Uzaktan ve esnek çalışmaya yönelik yeni modeller hayata geçirilecek. Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesi gözetilerek mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirilecek. İş Kanunu'nda sosyal taraflar ile diyalog halinde yapılacak değişiklikler ve bu doğrultuda yapılacak ikincil mevzuat çalışmaları ile işgücü piyasalarında güvenceli esneklik sağlanacak.

İZİNLER ARTACAK: Çalışan anneye daha uzun doğum izni verilmesi yönünde çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda ücretli doğum izni süresinin 1 yıla çıkarılması, ücretsiz doğum izni hakkının 1.5 yıla kadar uzatılması gibi formüller gündemde. Ayrıca çalışan annelere kreş desteği verilirken, memur ve işçi babaların doğum izni arasındaki ayrımın kaldırılması üzerinde de duruluyor.

Doğum izni (AA)

