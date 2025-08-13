SON DAKİKA
Yüksek teknolojili üretimde rekor artış: Haziranda yüzde 88,2 yükseldi

Katma değerli üretim politikalarının etkisiyle yüksek teknolojili ürünlerin imalatı haziran ayında yüzde 88,2 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endeksi de yıllık bazda yüzde 8,3 artışla son 16 ayın zirvesine çıktı. En büyük katkı imalat sanayisinden geldi.

Giriş Tarihi :13 Ağustos 2025
Türkiye'nin katma değerli üretimi artırma politikasıyla yüksek teknolojili ürünlerin imalatındaki artış haziranda yüzde 88,2 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 artışla 113,6'ya çıktı. Söz konusu artış son 16 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Bu artışa imalat sanayisinin etkisi dikkati çekerken, söz konusu sektörün, toplam sanayi üretim endeksindeki değişime etkisi 8,4 puanı buldu.

