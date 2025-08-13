SON DAKİKA
Malatya’da yeniden yapılanma sektörü personel bulamıyor

Depremle sarsılan Malatya’da inşaat ve tadilat talepleri arttı. 60 bin liraya çalışacak personel bulunamıyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ağustos 2025
Malatya'da yeniden yapılanma sektörü personel bulamıyor

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yeniden yapılanma sürecine giren Malatya'da, bazı sektörlerde eleman sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle inşaat ve mobilya sektörlerinde aylık 60 bin TL'ye kadar maaş teklif edilmesine rağmen çalışacak personel bulunamıyor.

Yeşilyurt 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya üretimi yapan Hasan Boyraz, deprem sonrası artan inşaat ve tadilat talepleriyle iş yüklerinin katlandığını aldıkları siparişleri yetiştirmekte zorlandıklarını belirtti.

Boyraz, sadece Malatya değil, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay gibi diğer deprem bölgelerinden de yoğun sipariş aldıklarını, buna karşın usta bulamadıkları için siparişlere yetişmekten güçlük çektiklerini söyledi.

