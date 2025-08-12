Dünya Bankası’ndan İstanbul Dirençlilik Projesi’ne 650 milyon dolarlık kredi

Dünya Bankası, İstanbul'un afetler için acil durum hazırlık ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen İstanbul Dirençlilik Projesi'ne yönelik 650 milyon dolarlık krediye onay verdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Dirençlilik Projesi, "acil durum hazırlık ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi", "kamu binalarının dirençliliğinin artırılması", "teknik yardım ve kurumsal güçlendirme" ile "şarta bağlı acil durum müdahalesi" olmak üzere 4 temel alana odaklanıyor.

Projeyle, 250 acil sağlık hizmetleri istasyonu, iki arama ve kurtarma merkezi, 19 itfaiye istasyonu ve orman yangını tespit kulesinin içinde yer aldığı kritik acil durum müdahale altyapısının inşası finanse edilecek. Proje çerçevesinde yurtlar, yaşlı bakım tesisleri ve toplum merkezleri gibi 50 kamu binası, yüksek deprem ve iklim dirençliliği standartlarına uygun yapılacak.

Bu kapsamda, kurumsal kapasite oluşturma ve uzun vadeli yatırım ihtiyaçlarına yönelik planlama konularında İstanbul il yönetimine ve İstanbul Proje Koordinasyon Birimine (İPKB) destek sağlanacak.