Türk müteahhitler Afrika'da 2 bin 31 proje üstlendi

Afrika açılımı kapsamında kıtadaki 54 ülkenin 49'unda elçilik açmayı hedefleyen Türkiye'nin hedefine ulaşmasına sadece 5 ülke kalırken, Afrika ülkeleri de Türkiye'deki büyükelçilik sayılarını artırıyor. Bu kapsamda 2008 yılında 10 olan Ankara'daki Afrika Büyükelçiliklerinin sayısı 2024 yılında 38'e yükseldi.

Giriş Tarihi :11 Ağustos 2025
Afrika açılımı kapsamında kıtadaki 54 ülkenin 49'unda elçilik açmayı hedefleyen Türkiye'nin hedefine ulaşmasına sadece 5 ülke kalırken, Afrika ülkeleri de Türkiye'deki büyükelçilik sayılarını artırıyor. Bu kapsamda 2008 yılında 10 olan Ankara'daki Afrika Büyükelçiliklerinin sayısı 2024 yılında 38'e yükseldi.

2 BİN 31 PROJE
Büyükelçiliklerin sayılarının artması, ticaretin büyümesini de sağladı. Türkiye'nin 2002 yılında Afrika'yla ticaret hacmi 4.3 milyar dolar düzeyinde iken, 2024 yılı sonu itibarıyla 36.6 milyar dolara yükselerek yaklaşık 9 kat artış kaydetti. Türk müteahhitler, 2024 yılı sonu itibarıyla Afrika'da toplam 97 milyar dolar değerinde 2 bin 31 proje üstlendi. Türkiye'nin resmi ihracat finansman kuruluşu Türk Eximbank, Afrika Finans Kuruluşu'nun (AFC) daveti üzerine, 2023 yılı Aralık ayında AFC'nin Afrika dışından ilk sermayedarı haline geldi.

