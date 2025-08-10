Susuz yaz büyük risk | Tarım sektöründe ’don’un ardından şimdi de kuraklık tehdidi

Küresel iklim krizi Türkiye'de etkilerini göstermeye devam ediyor. Nisan ayında tarihin en büyük 'Don' olayıyla karşılaşan tarım sektörü şimdi de kuraklıkla mücadele ediyor.

Özellikle Türkiye'nin Güneydoğusu Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa ile Türkiye'nin buğday ambarı Konya, kuru tarım alanlarında susuz bir yaz yaşıyor. Milyonlarca dönüm tarlada buğday, arpa ve yeşil mercimek kuraklık nedeniyle yanarken, ürün alınabilen kısıtlı alanda ise verim beşte bir oranında düştü. Tarım Bakanlığı'na bu konuda rapor sunuldu.