Otomotiv ihracatında artış! 7 ayda 23,8 milyar dolar

Otomotiv sektörü, bu yılın ocak-temmuz döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 artışla 23 milyar 822 milyon 213 bin dolara çıktı.

Giriş Tarihi :10 Ağustos 2025
Dünya genelinde büyüme beklentilerinin zayıfladığı bir ortamda Türkiye'nin ihracat artışını sürdürmesi, ekonomik dayanıklılığın bir göstergesi olarak değerlendirilirken, ticaret diplomasisinin etkin kullanımı ve sektörlerin yenilikçi dönüşümü, ülkeyi 2025'te de bölgesel üretim ve ihracat üssü olma hedefine yaklaştırıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sektörünün ihracatı, ocak-temmuz döneminde 23 milyar 822 milyon 213 bin dolara yükselirken, bu dönemde sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 arttı.

Sektörün toplam ihracattaki payı da yüzde 15,2 oldu. Bahsedilen dönemde Türkiye'nin toplam ihracatı ise yıllık bazda yüzde 5,1 artış göstererek, 156 milyar 360 milyon 301 bin dolara çıktı. Temmuzda ihracat, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 artarak 24 milyar 951,9 milyon dolar açıklandı.

