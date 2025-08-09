PODCAST CANLI YAYIN
BAYKAR Anadolu'daki ilk üretim üssünü Samsun'a kuracak!

BAYKAR, Anadolu’daki ilk üretim üssünü kuracağı yeri açıkladı. Samsun’da kurulacak üs, yaklaşık 400 dönümlük özel endüstri bölgesine inşa edilecek.

Giriş Tarihi :09 Ağustos 2025
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, BAYKAR'ın Anadolu'daki ilk üretim üssünü Samsun'da kuracağını açıkladı.

Milli teknoloji hamlesinin mimarı BAYKAR'ın Samsun'daki yatırımı hakkında bilgi veren Başkan Doğan, "Dünyanın savunma ve havacılık alanında önemli kuruluşlarından, milli teknoloji hamlemizin mimarı 'BAYKAR', Anadolu'daki ilk üretim üssünü 400 dönümlük özel endüstri bölgesi ile Samsun'umuzda kuruyor. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı Samsun'umuzun yüzyılı oluyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'a, Haluk Bayraktar'a ve Selçuk Bayraktar'a, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız, Samsun Milletvekilimiz Mehmet Muş'a ve emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Ülkemize ve gazi şehir Samsun'umuza hayırlı olsun" dedi.

