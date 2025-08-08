Tuzla uygun fiyatlarla yatırımcıyı cezbediyor!

SON DAKİKA
Tuzla, sanayi ve konut gelişimiyle dikkat çekerken, uygun fiyatlarıyla yatırımcılar ve ikamet etmek isteyenler için cazip bir seçenek haline geldi. Gayrimenkul fiyatları metrekare başına 40 bin ile 120 bin lira arasında değişiyor.

Tuzla, son yıllarda sanayi ve konut alanlarında gösterdiği hızlı gelişimle dikkat çekiyor. Bölgeyi mercek altına alan EVA Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Süleyman Dere, "İstanbul'un merkezi bölgelerindeki gayrimenkul fiyatlarının hızla artması, birçok kişiyi şehrin daha uzak bölgelerine yönlendirdi. Bu bağlamda, Tuzla, merkezi bölgelere göre kıyasla daha uygun fiyatlarla yatırım yapmak isteyen ya da ikamet etmek isteyen kişiler için cazip bir seçenek haline geldi" dedi. Tuzla'nın, modern yaşam alanlarına olan talebin artmasıyla site yapılaşmalarında önemli bir ivme yakaladığını da vurgulayan Dere, "Sanayi ve bankacılık sektörlerinin yoğun olduğu bölgede, bu yaşam merkezlerinin sunduğu modern olanaklar sadece ilçe sakinlerini değil, çevre ilçelerde yaşayanları da bölgeye çekiyor. Tuzla'da hayata geçirilen nitelikli/markalı konut projeleri, bölgenin değerini artırarak diğer inşaat firmalarını da ilçeye yönlendirdi" diye konuştu. Dere, Tuzla'da gayrimenkullerde metrekare fiyatlarının özelliklerine göre değiştiğini ve 40 bin -120 bin lira arasında değiştiğini açıkladı.

