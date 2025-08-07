PODCAST CANLI YAYIN
THY'nin reklam yüzü Meryem Uzerli

Türk Hava Yolları, "Ada Kıbrıs" projesinin reklam yüzü olarak oyuncu Meryem Uzerli'yi seçti. Projenin Londra'da yapılan tanıtımında konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, "Uluslararası arenada çok sevilen Meryem Uzerli'nin de güç katacağı bu filmde KKTC'nin güzelliklerini ve zenginliklerini dünyaya tanıtacak" dedi.

Tanıtım toplantısına Bolat'ın dışında KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Baş-bakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu ile Ajet Genel Müdürü Kerem Sarp ve THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur'un da aralarında yer aldığı geniş bir ekip katıldı. Güçlü katılımla Britanya'nın başkentinde KKTC'ye 'tam destek' mesajı verildi. Ajet, projeye destek kapsamında gidiş-dönüş 250 pounda Londra'dan Ercan Havalimanı'na seferler 5 Ağustos'tan itibaren İstanbul ve Ankara üzerinden gerçekleşecek. Bu arada Türk Hava Yolları, 2025 yılının 2. çeyreğinde piyasa beklentilerinin yüzde 16 üzerinde net ve operasyonel kâr açıkladı. 4,1 milyar TL'lik vergi giderine rağmen genel yönetim giderlerindeki çeyreklik 2,6 milyar TL'lik düşüş net kârı destekledi. Vergi öncesi kâr ise yıllık olarak büyüme gösterdi.

