Son teklif 19 Temmuz'da sunulacak! Memura ve emekliye teklif zamanı

Memurlar ve memur emeklileri için yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde ön müzakere süreci tamamlandı. Sıra, hizmet kollarına ilişkin komisyon raporlarının görüşülmesine geldi. Kamu işvereni ilk teklifini ise 15 Ağustos’ta verecek.

Giriş Tarihi :07 Ağustos 2025
Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme maratonu sürüyor. 28 Temmuz'da 8. Dönem Toplu Sözleşme gündeminin ve çalışma takviminin belirlendiği ilk toplantıyla başlayan süreçte, 1 Ağustos'tan bugüne kadar 11 hizmet koluna ve kamu görevlilerine yönelik tekliflerin ön müzakeresi gerçekleştirildi. Bugünden itibaren de hizmet kollarına ilişkin komisyon raporlarının müzakere sürecine geçilirken, kamu işvereninin teklif zamanı da yaklaştı.

İŞTE GÖRÜŞME TAKVİMİ
Memur konfederasyonları taleplerini 24 Temmuz'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletmişti. Çalışma takvimine göre; kamu işvereni, memurlara ve memur emeklilerine yönelik ilk teklifini 15 Ağustos'ta konfederasyonlara iletecek. Ardından müzakereler devam edecek. Müzakere süreci sonunda gelinen noktanın değerlendirilerek son teklifin sunulacağı tarih ise 19 Ağustos olarak belirlendi. Toplu sözleşme müzakereleri bu tarihte sona erecek. Eğer bu tarihte bir uzlaşma sağlanamazsa 3 iş günü içerisinde yani 20-22 Ağustos tarihleri arasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurulması gerekiyor.

SON TARİH 27 AĞUSTOS
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 20 Ağustos'ta başvurulması durumunda en geç 25 Ağustos'ta, 21 Ağustos'ta başvurulması durumunda en geç 26 Ağustos'ta, 22 Ağustos'ta başvurulması durumunda en geç 27 Ağustos'ta kararını vermek zorunda.

İŞTE TALEPLER
MEMUR-SEN
2026'nın birinci 6 ayında taban aylıkta 10 bin lira artış yapılsın, yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 zam verilsin.
2026'nın ikinci 6 ayında yüzde 20 artış, 2027'nin ilk 6 ayında taban aylığa 7 bin 500 lira ve yüzde 20 zam, ikinci 6 ayında da yüzde 15 artış yansıtılsın.
Enflasyon farkı, geçerli olduğu aydan itibaren 2 puan artırımlı verilsin.

TÜRKİYE KAMU-SEN
Ocak 2026 itibarıyla 7 bin 500 lira telafi artışı, 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 30, ikinci 6 ayı için yüzde 20, ayrıca Ocak ayından itibaren verilen zammın üzerine yüzde 10 refah payı verilsin.
2027 yılı için Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 20 artı yüzde 10 artış, yine Ocak ayında yapılacak zammın üzerine yüzde 10 refah payı sağlansın.

