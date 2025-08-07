Ses kısıklığı hastalıkların habercisi

Sabahları sesiniz çatallı mı çıkıyor? Konuşurken zorlanıyor ya da boğazınızda bir şey varmış gibi mi hissediyorsunuz? Ses kısıklığı, kimi zaman altında ciddi hastalıklar yatabiliyor. Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Seyfettin Aslan, "Sesini yoğun şekilde kullanan her 4 kişiden biri ses kısıklığı ile karşılaşıyor. Seste çatallanma, kabalaşma, yorulma ve özellikle kadın hastalarda sesin erkek sesi gibi çıkması diğer başvuru şikayetleridir" dedi. Ses kısıklığına yol açan 7 etkeni anlattı:



ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI:

Sıklıkla viral üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında ortaya çıkan ses kısıklığı enfeksiyon tablosu geriledikten sonra kısa süre içerisinde düzelmektedir. Ancak bu dönemde sigara tüketmemek, sesi yoğun kullanmamak önemlidir.



ALERJİ: Mevsim geçişlerinde yoğun üst hava yolu alerjenleri (ev tozu, polen vb) ile temas sonucu burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve hapşırık ile birlikte seste değişiklik yaşanabiliyor. Muayenede üst hava yollarındaki alerjik değişiklikleri görerek tanı koyabilmekteyiz. Tedavide ise alerjen maddelerden kaçınmak da kritik önem taşımaktadır.



REFLÜ: Ses kısıklığı yapabilmektedir. Ses kısıklığının yanı sıra midede yanma, boğazda asit tadı hissedilmesi ve mide içeriğinin boğaza kaçması gibi şikayetlerin varlığı reflü larenjitine işaret etmektedir. Tedavide ilacın yanı sıra yaşam tarzı değişikliği (mide asit salgısını artırabilecek yoğun baharatlı yiyeceklerin ve kola-kahve gibi içeceklerin tüketiminden kaçınılması, gece geç saatte besin tüketilmemesi vb) büyük rol oynamaktadır.



SES TELİ NODÜLLERİ:

Ses teli nodülleri günümüzde çocuklarda da sık görülmektedir. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklarda spor, oyun veya sosyal aktivite sırasında yüksek sesle veya bağırarak konuşmaya bağlı olarak ses teli nodülleri gelişebilmektedir. Bu nodüler dokular konuşma sırasında ses tellerinin titreşimini bozarak ses kısıklığına neden olmaktadır. Tedavide konuşma ve ses terapisi hastalarımız için faydalı olmaktadır.



SES TELİ POLİPLERİ VE KİSTLERİ:

Ses tellerinde oluşan polip ve kistler, uzun süreli ses kısıklığının önemli nedenlerindendir. Polipler genellikle sigara kullanımı ve sesin yanlış kullanılmasıyla ortaya çıkar. Kistler ise ses teli içinde yerleşir ve doğuştan olabileceği gibi sıklıkla sonradan gelişir. Her iki durumda da ses kalınlaşır, çatallanabilir ve tedavi için genellikle cerrahi ile ses terapisi gerekir.



SİGARA POLİBİ:

Hastalarımıza sigara polibi olarak anlattığımız Reinke ödemi (ses telleri yüzey epitelinin hemen altında koyu, jöle benzeri sıvı birikimi) sesin normalden daha kalın hale dönmesine neden olur. Yoğun sigara kullanımı ile ilişkilidir. Özellikle kadın hastalarımız seslerinin erkek sesine benzemesinden, örneğin; telefonda 'buyrun beyefendi' diye hitap edilmesinden şikayetçi olmaktadırlar. Tedavisi sigarayı bırakmak ve cerrahidir.



SES TELİ KANSERİ:

Ses telinin iyi huylu hastalıkları gibi erken evre ses teli kanseri de ses kısıklığıyla bulgu verir. Bu nedenle özellikle yoğun sigara içen, alkol kullanan veya ailesinde baş, boyun kanseri öyküsü olan bir hastada ses kısıklığı geliştiğinde mutlaka KBB uzmanı tarafından laringoskopik muayene yapılmalıdır.

SAĞLIKLI BİR SESİN PÜF NOKTALARI

Boğazınızı temizleme davranışından kaçının.

Ortam gürültülü de olsa bağırmayın.

Yüksek sesle konuşmayın.

Aralıksız konuşmayın.

Birkaç kelimede bir nefes alıp sonra konuşmaya devam edin.

Kafeinli veya asitli içecekleri fazla tüketmeyin.

Bol sıvı alarak boğazınızı nemli tutun.

Düzenli ve yeterli uyuyun.

Sigara ve alkolden kaçının.

Sesinizi yoğun kullanacaksanız mutlaka öncesinde ses ısıtma egzersizleri yapın.

Sesinizin yorulduğunu hissettiğinizde mutlaka dinlendirin.