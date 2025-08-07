Şam’a yeni havalimanı!

Enerji, altyapı, ulaşım gibi birçok alanda Türkiye ve yurt dışında küresel ölçekli yatırımları hayata geçiren Kalyon Holding ve Cengiz Holding, Suriye'deki devasa yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.



Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın huzurunda, Suriye Sivil Havacılık Otoritesi ile Türkiye'den Kalyon İnşaat, Cengiz İnşaat, TAV, Katar'dan UCC ve ABD'den Assets Investments şirketleri arasında 4 milyar dolar tutarında stratejik iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında, Kalyon İnşaat ve Cengiz İnşaat'ın aralarında bulunduğu konsorsiyum tarafından; Şam Uluslararası Havalimanı tesislerinin rehabilitasyonu gerçekleştirilecek ve eş zamanlı olarak yeni tesisler inşa edilecek. Toplam 4 fazda gerçekleştirilecek kademeli kapasite artışıyla, 8 yıl içinde havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 31 milyona çıkarılacak.



GELECEĞE MİRAS

Suriye'deki yatırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu; "Yerli ve milli bir şirket olarak, tam 81 yıldır faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada insanı odağımıza alarak, gelecek nesillere miras kalacak eserler bırakmayı amaçladık.



Ülkemizi uluslararası alanda gururla temsil edeceğimiz; insanlığa, doğaya ve çevreye katkı sunabileceğimiz projeleri gerçekleştirme gayretinde olduk" dedi. Uluslararası arenada uzun yıllardır kazanmış oldukları deneyim ile Suriye'de savaşın izlerini silmeye devam ettiklerini anlatan Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Asım Cengiz, "Kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde üstlenmiş olduğumuz projeler ile savaşın izlerini silmeye katkı sağlamıştık. Şimdi de dost ülkemiz Suriye'de hayatın normale dönmesi için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. İmza atmış olduğumuz projeler ile iki ülkenin yüzlerce yıllık dostluğunu gelecek yüzyıllara taşıma gayretindeyiz" ifadelerini kullandı.

İmza törenine Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu (solda) da katıldı. Suriye adına imzayı Omar Al-Hosari attı.