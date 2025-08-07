İşte kasadaki rakam! Merkez Bankası rezervleri belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 1 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 716 milyon dolar düşüşle 84 milyar 909 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 25 Temmuz'da 86 milyar 625 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Merkez Bankası rezervleri yaklaşık 169 milyar dolar oldu (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 144 milyon dolar azalışla 85 milyar 223 milyon dolardan 84 milyar 79 milyon dolara indi.

KASADA 168.9 MİLYAR DOLAR VAR

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 1 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 859 milyon dolar azalışla 171 milyar 848 milyon dolardan 168 milyar 989 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):