Fındığın kilosu 200 TL

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2025/2026 dönemi için uygulanacak kabuklu fındık alım fiyatlarını açıkladı. Buna göre, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre belirlenen fiyatlar kaliteye göre kilogram başına 190 ila 200 lira arasında değişiyor. TMO'dan yapılan açıklamada, fındık piyasalarında istikrarın sağlanması, üreticilerin pazarlama sorunlarının giderilmesi ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kabuklu fındık alımlarına 25 Ağustos'ta başlanacak.

GİRESUN KALİTE KABUKLU FINDIK: 200,00 TL

LEVANT KALİTE KABUKLU FINDIK: 195,00 TL

SİVRİ KALİTE KABUKLU FINDIK: 190,00 TL