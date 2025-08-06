Efor Çay ve Ofçay birleşiyor

1968 yılında başlayan yolculuğunu enerji, tarım, gıda, içecek, madencilik ve gayrimenkul alanlarında büyüyen Efor Holding şirketlerinden biri olan Efor Çay, sektörün köklü markalarından Ofçay'ı bünyesine katarak pazardaki gücünü pekiştiriyor. Efor Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, "Sadece bir satın alma işleminden değil, çok daha büyük bir vizyondan söz ediyoruz. Yerli üretimi küresel vizyonla buluşturan bu stratejik birleşme, Efor Holding'in entegre büyüme modelinde önemli bir kilometre taşı" dedi.