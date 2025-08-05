Yatırımlar yapay zekaya su gibi akıyor

İTÜ ARI Teknokent'in öncülüğünde girişimcilerin yolculuğuna 2011 yılından bu yana ortak olan İTÜ Çekirdek'in bünyesindeki 29 girişim, bu yılın ilk yarısında gerçekleşen 31 farklı yatırım turunda toplam 15.7 milyon dolar yatırım aldı. Her yıl 500'den fazla girişimi destekleyerek büyüme yolculuklarına 360 derece katkı sağlayan İTÜ Çekirdek'te yılın ilk yarısında yatırım alanların yüzde 70'i, yazılım tabanlı çözümler geliştiren girişimler oldu. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, "Girişimlerimizin elde ettiği her başarı, onlara sunduğumuz desteğin en değerli çıktısı. Nitekim yılın ilk yarısında 31 farklı yatırım turuna katılan 29 girişimimiz, bizleri gururlandıran başarılar elde etti. İTÜ Çekirdek girişimcilerinden yatırım liderliğini yapay zekâ tabanlı ileri analitik platformu Spiky.ai ve perakende medya ve veri iç görüleri platformu olarak faaliyet gösteren Footprints AI olmak üzere iki yapay zekâ girişimi göğüslüyor" açıklaması yaptı.