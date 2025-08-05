TEKNOFEST gençleri yarıştıracak

TEKNOFEST kapsamında bu yıl yeniden düzenlenen E-Ticaret Hackathonu'na başvurular bugün sona erecek. Trendyol'un yürütücülüğünde gerçekleştirilecek yarışma, yapay zeka ve veri bilimi alanında çalışan gençlerin e-ticaret kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik çözümler geliştirmesini hedefliyor. 15-30 yaş aralığındaki gençlerin katılımına açık olan yarışmaya, Türkiye'de ya da yurt dışında öğrenim gören lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunlar, en az 2, en fazla 5 kişiden oluşan takımlar halinde başvurabiliyor