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Para transferine MASAK ayarı

MASAK’ın tebliğ taslağına göre, 200 bin-2 milyon TL işlemlerde 20 karakter açıklama, 2-20 milyon TL’de beyan formu, 20 milyon TL üstü işlemlerde fon kaynağı sorgusu zorunlu olacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ağustos 2025
Para transferine MASAK ayarı

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Finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen EFT, havale ve nakit işlemlerde şeffaflığı artırmak, kayıt dışılığı önlemek ve finansal sistemin güvenliğini güçlendirmek amacıyla sıkı tedbir alınması hedefleniyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, bu kapsamda hazırladığı tebliğ taslağını görüşe açtı. Buna göre;

KAYNAK SORULACAK
Finansal kuruluşlar, tutarı ya da birbiriyle bağlantılı toplam tutarı 200 bin lira ile 2 milyon lira arasındaki nakit işlemlerde, beyan için müşteriye en sık kullanılan işlem türlerini seçenek olarak sunacak. "Diğer" veya "bireysel ödeme" gibi seçeneklerin seçilmesi durumunda, işlemin niteliğine ilişkin en az 20 karakter uzunluğunda açıklama alınacak.

2 milyon 1 lira ile 20 milyon lira arasındaki tutarlar için "nakit işlem beyan formu"nun doldurulmasını sağlanacak.
Finansal kuruluşlar, 20 milyon TL'yi aşan nakit işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu'nun, detaylı açıklama içerecek şekilde ve ilgili dayanakları eklenmek suretiyle doldurulmasını sağlamakla yükümlü olacak. Yani formun doldurulmasının yanında fonun kaynağına dair de açıklama yapılması zorunlu olacak.

Tebliğin 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

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