Para transferine MASAK ayarı

Finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen EFT, havale ve nakit işlemlerde şeffaflığı artırmak, kayıt dışılığı önlemek ve finansal sistemin güvenliğini güçlendirmek amacıyla sıkı tedbir alınması hedefleniyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, bu kapsamda hazırladığı tebliğ taslağını görüşe açtı. Buna göre;



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Finansal kuruluşlar, tutarı ya da birbiriyle bağlantılı toplam tutarı 200 bin lira ile 2 milyon lira arasındaki nakit işlemlerde, beyan için müşteriye en sık kullanılan işlem türlerini seçenek olarak sunacak. "Diğer" veya "bireysel ödeme" gibi seçeneklerin seçilmesi durumunda, işlemin niteliğine ilişkin en az 20 karakter uzunluğunda açıklama alınacak.



2 milyon 1 lira ile 20 milyon lira arasındaki tutarlar için "nakit işlem beyan formu"nun doldurulmasını sağlanacak.

Finansal kuruluşlar, 20 milyon TL'yi aşan nakit işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu'nun, detaylı açıklama içerecek şekilde ve ilgili dayanakları eklenmek suretiyle doldurulmasını sağlamakla yükümlü olacak. Yani formun doldurulmasının yanında fonun kaynağına dair de açıklama yapılması zorunlu olacak.



Tebliğin 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi hedefleniyor.