Kilogram başı fındık fiyatları ne kadar oldu? Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık fiyatları kaç TL?

%50 sağlam iç fındık baz alınarak belirlenen bu fiyatlara ilave olarak: * +1 randıman için: 1,30 TL/Kg ek ödeme * Desteklerle birlikte: Levant kalite 133 TL, Giresun kalite ise ortalama 135 TL'ye yükselmişti.

(AA)

FINDIK İŞÇİ ÜCRETLERİ 2025 YILINDA NE KADAR OLDU?

Ordu Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen 2025 fındık işçi ücretleri de netleşti. Açıklanan güncel rakamlar şöyle:

Aşçı ücreti: 10-15 işçi için 1200 TL, 15+ işçi için 1350 TL Çuvalcı ücreti: 1350-1500 TL (kilolu bahçelerde 1650 TL) Katırcı (katırıyla): 2400 TL Patoz ücreti (saatlik): 4000 TL Dayıbaşı ücreti: 1350 TL (15 işçiye kadar), 1500 TL (15 işçi üzeri)



Ayrıca, İŞKUR belgesi olmayan aracılara iş verilmemesi kararı da uygulanmaya devam edecek.