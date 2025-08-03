Köye dönene para desteği

Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nun son toplantısındaki önemli gündem maddelerinden biri de tarımsal üretimin devamlılığının sağlanması oldu. Toplantıda bazı öneriler de gündeme geldi.

Köyüne dönmek veya kırsalda tarımla uğraşmak isteyenlere bedelsiz hazine arazisi tahsisi, düşük faizli kredi, teşvik uygulamaları devreye alınacak. Gençlerin kırsalda kendi işlerini kurması ve bunu tarım alanında yapmasına yönelik devlet imkanları seferber edilecek.

Ev yapımı, tarım ile ilgili her türlü araç-gereci almaları için destek sağlanacak.