Ticaret Bakanlığı’ndan ABD açıklaması: Pozitif ayrıştık

Ticaret Bakanlığı, ABD'nin açıkladığı gümrük vergilerinde Türkiye'nin düşük tarife kategorisinde yer alarak pozitif ayrıştığını, ABD nezdinde olumlu bir ortak olarak değerlendirildiğini ve Türk ihracatçısının rekabet gücünü koruduğunu açıkladı.

ABD ile ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerin, bu tarihten itibaren ABD'ye ihraç ettikleri ürünler için daha yüksek tarifelerle karşı karşıya kalacağı vurgulanan açıklamada, "Türk ihracatçısının küresel pazarlarda rekabet gücünü koruduğunu ve Türkiye'nin dış ticaretteki güçlü konumunun sürdüğünü göstermektedir" denildi.