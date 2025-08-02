"Dijital Usta" projesi KOBİ’lere dijital destek sunacak

Gençlerin dijital yetkinliklerini artırarak KOBİ'lerin e-ticaret ve e-ihracata katılım süreçlerine destek olması amacıyla hayata geçirilen "Dijital Usta" projesi; Trendyol, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği iş birliğiyle başladı.

Projenin lansmanı, Denizli Sanayi Odası ev sahipliğinde; Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ve bölgedeki birçok iş dünyası kuruluşunun temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, toplamda 3 bin gence temel e-ticaret eğitimi verilmesi hedefleniyor. Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, "Trendyol olarak, faaliyet gösterdiğimiz her alanda pozitif etki yaratma misyonuyla hareket ediyoruz. Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda hem gençlerin hem işletmelerin yanında durmayı, toplumsal fayda ve kapsayıcı büyüme için bir sorumluluk olarak görüyoruz" dedi.

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, "KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerine nitelikli insan kaynağıyla destek olacağız" dedi.