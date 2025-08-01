Kart faizlerinde düşüş kararı bugün yürürlükte

Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiren faiz kararı bugünden itibaren geçerli olacak. 25 bin lira altı dönem borcu olan bireysel kredi kartlarında faiz oranı yüzde 3.50 olmaya devam ederken, bu oran 25 bin-150 bin lira arası borcu olan kartlarda yüzde 4.25'ten 4'e, 150 bin lira üzeri bireysel kartlar ve kurumsal kredi kartları için yüzde 4.75'ten 4.50'ye düştü. Azami gecikme faizi de 25 bin lira altı dönem borcu olan bireysel kredi kartlarında yüzde 3.80'de sabit kalırken, 25 bin- 150 bin lira arası borcu olan kartlarda yüzde 4.55'ten 4.30'a, 150 bin lira üzeri bireysel kartlar ve kurumsal kredi kartları için yüzde 5.05'ten 4.80'e geriledi. Kredi kartları dışında kredili mevduat hesabı ve nakit avanslardaki faizler de düştü. Nakit avans ve kredili mevduat hesabı akdi faiz oranı yüzde 5'ten yüzde 4.75'e, KMH azami gecikme faiz oranı ise yüzde 5.30'dan yüzde 5.05'e geriledi.