Eski tip sürücü belgesi için tarih uzadı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin 31 Ekim'e uzatıldığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sadece son 2 günde 236 bin başvuru alındığını belirterek, şunları kaydetti: "Halen 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesi yenilenmeyi bekliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin son kez uzatılması kararlaştırıldı. Artık uzatma olmayacak. Son tarih: 31 Ekim 2025. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Uzatma verildiğinde başvuruların azaldığını görüyoruz. Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım."