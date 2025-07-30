İşçilere yeni ve artan teklif

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin 2025 ve 2026 yıllarındaki ücret artışının belirleneceği sözleşme görüşmeleri kapsamında TÜHİS ile işçi kesimi arasında sürpriz bir görüşme gerçekleşti. TÜHİS, işçilere teklifini yükseltti. Görüşmede, işçi tarafına ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci 6 ay için yüzde 11, üçüncü 6 ay için yüzde 10, dördüncü 6 ay için yüzde 6 zam teklif edildi. Ayrıca 6 aylık dönemlerde enflasyonun bu oranların üzerinde çıkması halinde aşan kısmın takip eden ücret zammı oranına ilave edilmesi önerildi.