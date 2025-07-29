Yerel ürünler 81 ile taşınacak! Şanlıurfa Valiliği, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Migros tarım protokolünü hayata geçirdi

Şanlıurfa Valiliği, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Migros, yerel üreticilere alım garantisi sunan ve özellikle kadın kooperatiflerini destekleyen sürdürülebilir tarım protokolünü hayata geçirdi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, "Bu protokol ile bölgesel kalkınmaya katkı sağlanması, yerel üreticilerin desteklenmesi ve sürdürülebilir tarımsal üretimin teşvik edilmesini hedefliyoruz" dedi. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, "Üreticilerimizin motivasyonunu artıracak güçlü bir iş birliği gerçekleştirdik" derken; Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur da "İyi tarım uygulamalarını teşvik ediyor, üreticilerimize alım garantisi, eğitim, lojistik, kalite, gıda güvenliği, pazarlama etiket ve ambalaj destekleri veriyoruz" ifadesini kullandı. Gürata ve Zzef İcra Kurulu Üyesi Erkan Gürkan ise "Yerel üreticilerimize danışmanlık vererek, resmi kurumlarla ve perakendecilerle bir araya gelmelerini sağlıyoruz" diye konuştu.