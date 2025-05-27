E-ticarette yeni dönem | İlanlarda neler bulunmalı?

Nisan 2025'te yürürlüğe giren "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği", özellikle e-ticaretle satış yapan işletmeler, pazar yerleri ve lojistik firmalarına önemli yükümlülükler getiriyor. Yönetmeliğin internette satılan ürünlerin güvenliğini sağlamak ve piyasada denetimi kolaylaştırmak için çıkarıldığını belirten TOBB E-ticaret Meclis Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO'su Cenk Çiğdemli, "Artık online satış da gerçek mağaza gibi denetlenecek.

Türkiye'ye satış yapıyorsanız, ürünün arkasında Türkiye'de yerleşik bir işletme (imalatçı, ithalatçı, temsilci veya lojistik sağlayıcı) olmak zorunda. Bu sayede devlet, herhangi bir sorun olduğunda muhatap bulabilecek. Pazar yerleri satıcının adı, adresi, üretici/ ithalatçı bilgisi, uygunluk işaretleri, güvenlik uyarıları gibi bilgileri açıkça göstermek zorunda. Ayrıca Ticaret Bakanlığı, uygunsuz bir ürün tespit ederse pazar yerine bildiriyor. Pazar yeri 24 saat içinde ürünü kaldırmak zorunda. Aksi halde, ürün erişime kapatılabilir" dedi.

BUNLARA DİKKAT!

Satıcıların yönetmelik gereği yapması gerekenlere de işaret eden Çiğdemli, "Satışa sunduğunuz tüm ürünlerin yasal ve güvenli olduğundan emin olun. İthalat yapıyorsanız, Türkiye'deki resmi temsilcilik bilgileriniz tam olmalı. Pazar yerinde satış yapıyorsanız, tüm ürün bilgilerini eksiksiz girdiğinizden emin olun. Geri çağırma, şikayet veya denetim durumlarında hızlı tepki verecek sistem kurun. İktisadi işletmecilere, uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz ettikleri ürünlere ilişkin satış ilanlarında yönetmelikte belirtilen bilgileri kolayca görülebilecek ve açıkça okunabilecek şekilde bulundurması zorunluluğu getirilmiştir" diye konuştu.



İLANLARDA NELER BULUNMALI?

- Satıcının (iktisadi işletmecinin) bilgileri

- Ürünün Türkiye'de yerleşik imalatçısı bilgileri

- İmalatçı Türkiye'de yerleşik değilse ithalatçının bilgileri

- Türkiye'de yerleşik imalatçı veya ithalatçı yoksa (bakanlık listesindeki ürünler için) Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcinin veya ifa hizmet sağlayıcının bilgileri

- Türkçe uyarı ve güvenlik bilgileri ile uygunluk işaretleri

- Ürün tanımı