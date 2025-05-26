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Orka Giresun'de ikinci fabrikayı açtı! Üçüncünün temelini attı

Giresun’da ikinci fabrikasını açıp üretim kapasitesini 2.3 milyon adede çıkaran Orka Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, ‘Almanya’dan ithal edilen lüks otomobilin kilogram birim değeri 43 euro. Bizim ise Almanya’ya takım elbise ihracatında kg birim değerimiz 133 euroya ulaştı’ dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025
Orka Giresun’de ikinci fabrikayı açtı! Üçüncünün temelini attı

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Orka Holding, Giresun'daki ikinci fabrikasının açılışını ve üçüncü fabrikasının temel atma törenini gerçekleştirdi. Holding, ikinci fabrikasının faaliyete başlamasıyla birlikte yıllık 2.3 milyon adet üretim kapasitesine ulaştı. Temeli atılan üçüncü fabrikasını gelecek yıl Ocak ayında hizmete açacak holdingin iki fabrika yatırım bedeli yaklaşık 750 milyon lira olurken, iki fabrikaya bin 150 ek çalışanın eklenmesiyle Giresun'da 2 bin 250 kişiye istihdam sağlayacak.

CİRO HEDEFİ 8.5 MİLYAR TL
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, grup ihracatını bu yıl 55 milyon, gelecek yıl ise 70 milyon dolar hedeflediklerini aktardı. Bu yılki grup ciro hedeflerinin yüzde 40 büyüme ile 8.5 milyar lira olduğunu söyleyen Orakçıoğlu, grup olarak kilogram başına ihracat birim değerinden elde ettikleri başarıyı da şöyle anlattı:

"Bugün Almanya'dan ithal ettiğimiz bir lüks otomobil markasının kilogram birim değeri 43 euro. Bizim ise takım elbisede Almanya'ya yaptığımız ihracatta kilogram başına birim değerimiz 133 euroya ulaştı. Bu rakamları gümrük beyannameleri ile ispatlarız. Türkiye'nin özellikle stratejik önem taşıyan büyük ölçekli yatırımlarını destekleyecek proje bazlı teşvik sistemine önem vermesi gerekiyor. Sektör ayrımı yapmadan, yüksek ihracat performanslarına bakarak ve katma değer yaratan projelere teşvik verilmeli." "Köklerimiz bu topraklarda ama vizyonumuz küresel" diyen Orakçıoğlu, "ABD'de hedefimiz üç yılda 10 mağaza" değerlendirmesinde bulundu.

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