Mevsimlik işçiye sözleşme uyarısı!

Yaz aylarıyla birlikte mevsimlik işçilerin istihdamının yoğunlaştığı bir döneme giriliyor. Çalışma Bakanlığı, mevsimlik işçilerin kayıtlı istihdamı ve sorunlarının çözümü için yoğun çalışmalar yürütüyor.

Mevsimlik işçileri izlemek için oluşturulan programın başarılı olması üzerine Çalışma Bakanlığı, tüm sektörlere yayınlaştırmak için hazırlık yapıyor. Bakanlık mevsimlik işçilerin sözleşme süreçlerini de yakından takip ediyor. Mevsimlik işçilerin sözleşmelerinde kritik detayların başında "belli süreli iş sözleşmesinin birden fazla üst üste yapılamayacağı" uyarısı geliyor. Bakanlık, aksi durumda iş sözleşmesini başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul ediyor.



EN AZ ASGARİ ÜCRET

Mevsimlik işçinin ücreti, asgari ücretin altında olmamak şartıyla tarafların anlaşmalarıyla belirleniyor. Örneğin çay toplamada işçilerin günlük yevmiyesi asgari bin lira olarak belirlendi. Bölge ve işin şartlarına göre bu rakam yukarı yönlü değişiyor. Bir yıldan az süren mevsimlik işlerde çalışanlara yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümler uygulanmıyor.