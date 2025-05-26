Emlak vergisi için son hafta | Uygulamadan yararlanmanın genel şartları nelerdir? İşte 10 soruda tüm merak edilenler

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Her yıl mayıs ve kasım aylarında iki taksit olarak ödenen emlak vergisinin 2025 yılı ilk taksiti için cezasız ödeme dönemi 31 Mayıs'ta sona eriyor. Ödemeler vergiye konu taşınmazın kayıtlı olduğu belediyelerin internet siteleri veya belediyelerin vergi gişelerinden yapılabiliyor. Sabah Gazetesi'nde Barış Şimşek'in haberine göre, bu yıl da belli şartları sağlayan kişiler emlak vergisinden muaf tutulacak. Taşınmazı olan vatandaşların her yıl iki taksitte ödemekle yükümlü oldukları emlak vergisinin ilk taksit ödeme dönemi 31 Mayıs'ta sona eriyor. 31 Mayıs'ın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar 2 Haziran Pazartesi gününe kadar ödemelerini yapabileceği gibi bazı vatandaşlar ise emlak vergisinden muaf tutulacak. Emlak vergisinden muaf olacak kişiler ve şartları şöyle:

(AA)



1- İndirimli (yüzde 0) emlak vergisinden kimler yararlanabiliyor?

Emekliler, hiçbir geliri olmayanlar, engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri belirli istisnalar dışında emlak vergisinden muaf tutuluyor. 2- Uygulamadan yararlanmanın genel şartları nelerdir?

Emlak vergisinden muaf olma koşullarının başında sadece tek bir konuta sahip olunması şartı geliyor. Bu konutun brüt yüzölçümünün ise 200 metrekareyi aşmaması gerekiyor. Ayrıca kapsama giren kişilerin, birden fazla konutu varsa indirimli vergi oranı uygulamasından yararlanamıyorlar. Bu durumda sahip oldukları bütün gayrimenkuller için vergi ödemeleri gerekiyor. 3- Genel şartların dışında emekliler için istisnai başka koşullar var mı?

Emeklilerin vergiden muaf olması için tek ev koşulunun yanı sıra, emekli aylığı dışında başka gelirinin olmaması da gerekiyor. Ücret, kira, ticari kazanç, serbest meslek kazancı olan emekliler vergiden muaf tutulmuyor. Ancak emekli maaşı dışında banka faizi, temettü gibi geliri olan emekliler için istisnai bir durum var. Buna göre 2024 yılındaki söz konusu menkul sermaye iradı gelirleri 230 bin liradan az olan emekliler, diğer şartları sağlamaları halinde vergiden muaf oluyor.