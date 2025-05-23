Franchise atağı! Türk Devletleri Ticaret ve Yatırım İşbirliği Forumu ve Fuarı’na ilgi büyük olacak

178 milyonluk nüfus ve 1,9 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip Türk devletleri, aralarındaki ticaret, sanayi, teknoloji ve hizmet sektörü faaliyetlerini geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve KKTC, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek olan 2'nci Türk Devletleri Ticaret ve Yatırım İşbirliği Forumu ve Fuarı'nda bir araya gelecek. 10-12 Haziran arasında yapılacak ve 3 gün sürecek fuarda, çeşitli konferanslar düzenlenecek.

Konferanslarda, iş insanlarının ülkeler arasındaki ticarette yaşadığı sorunlar gündeme getirilecek ve çözüm önerileri tartışılacak. Ayrıca, ülke firmaları arasında ikili görüşmeler gerçekleştirilecek ve bu yolla firmaların uluslararası işbirliği ve ortaklık kurmaları sağlanacak. Öte yandan fuarda, ülke markalarının birbirlerinde şubeleşmesine imkân oluşturacak olan "Franchise" toplantıları yapılacak.