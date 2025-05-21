Türkiye Sigorta’dan kadınlara indirim

Türkiye Sigorta, indirim kampanyasıyla 18-64 yaş arasındaki kadınlara avantajlı sağlık sigortası fırsatı sunuyor.

Türkiye Sigorta Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu, kampanyayı şöyle anlattı: "31 Mayıs'a kadar Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Özel Sağlık Sigortası yaptıranlara yüzde 15, Riskli Hastalıklar Sağlık Sigortası yaptıranlara yüzde 25 indirim fırsatı sunuyoruz. Üstelik Doğum Teminatı eklemek isterseniz, gebelik başlangıcı için TSS'de uygulanan 6 aylık ve ÖSS'deki 12 aylık bekleme süresi uygulanmayacak."