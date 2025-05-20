Türkiye’de ilk! Melodili Yol uygulaması hayata geçti

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Melodili Yol uygulamasını Türkiye'de ilk kez Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu'nda hayata geçirdiklerini söyledi.

Uygulamanın yola yerleştirilen işaretlemeler veya oyuklar sayesinde araçların geçişi sırasında titreşim ve ses üretme prensibine dayandığını aktaran Uraloğlu, "Her bir oyuk veya işaretleme, farklı frekansta nota verecek şekilde konumlandırılıyor. Sürücü sabit hızla seyrettiğinde, titreşim ve sesler birleşip hedeflenen ezginin duyulmasını sağlıyor, Mozart'ın Türk Marşı'nı duyabiliyor" dedi.