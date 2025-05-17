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İstanbul Havalimanı uçuşları en yoğun havalimanı oldu!

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 2025 yılı nisan ayı verilerini yorumlayan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama bin 481 uçuşla Avrupa'da uçak trafiği en yoğun olan 10 havalimanı arasında ilk sırada yerini aldığını belirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Mayıs 2025
İstanbul Havalimanı uçuşları en yoğun havalimanı oldu!

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AvrupaHava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 2025 yılı nisan ayı verilerini yorumladı. Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama bin 481 uçuşla Avrupa'da uçak trafiği en yoğun olan 10 havalimanı arasında ilk sırada yerini aldı" dedi.

İstanbul Havalimanı'nın kargo uçuşlarındaki performansına da dikkat çeken Uraloğlu, "Nisan ayında günlük ortalama 38,1 kalkış trafiğiyle İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki kargo trafiği en yoğun havalimanları arasında 4. sırada yer aldı" ifadelerini kullandı.

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