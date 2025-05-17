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Çiftçilere 5 milyar TL destek!

5 milyar 102 milyon 219 bin lira destekleme ödemesinin başladığını duyuran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ödemeler TCKN son hanesine göre 23 Mayıs'a kadar tamamlanacağını belirtti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Mayıs 2025
Çiftçilere 5 milyar TL destek!

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 5 milyar 102 milyon 219 bin lira destekleme ödemesinin yapılmaya başlandığını duyurdu. 16 Mayıs'ta başlayan ödemeler TCKN son hanesine göre 23 Mayıs'a kadar tamamlanacak.

Yumaklı, paylaşımında "Alın teriyle toprağı yoğuran çiftçimizin her zaman yanındayız. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı. Destekleme ödemeleri kapsamında çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlanan ödemelerin birkaçı şunlar oldu: "3 milyar 909 milyon 715 bin lira Büyükbaş Hayvancılık (Buzağı) Desteği, 984 milyon 628 bin lira Arıcılık Desteği, 98 milyon 302 bin lira Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği, 4 milyon 426 bin lira Küçük Aile İşletmesi Desteği."

TRAFİĞE 191 BİN ARAÇ
Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, nisanda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla, yüzde 2,2 azalarak 191 bin 983'e geriledi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 110,5 artarak 3 bin 978'e çıktı. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 188 bin 5 adet artış kaydetti. Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 59,2, kamyonette yüzde 24,5, otomobilde yüzde 24,2, otobüste yüzde 17,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 12,3, kamyonda yüzde 6,8 artarken, motosiklette yüzde 21,8 ve traktörde yüzde 17,6 azaldı.

MEMURA 35 YAŞ SINIRI
TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan 10 maddesi kabul edildi. Genel Kurulda kabul edilen maddelere göre, Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikle, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak.

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