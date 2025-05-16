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Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek: BES herkes için güçlü bir finansal araç

Bireysel Emeklilik Sistemi, Türkiye’de en çok tercih edilen tasarruf araçlarından biri olarak büyüyor. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, ‘BES’in sadece büyük birikim sahipleri için değil, küçük adımlarla tasarruf yapmak isteyen herkes için güçlü bir finansal araç olduğuna inanıyoruz’ dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025
Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek: BES herkes için güçlü bir finansal araç

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Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) küçük katkılarla bile uzun vadede güçlü bir birikim oluşturmak mümkün. Sistemde yüzde 30 devlet katkısı gibi fırsatlar sunulurken, Katılım Emeklilik de faizsiz fon seçenekleriyle daha geniş kitlelerin BES'e katılımını teşvik etmeyi ve Türkiye'nin tasarruf oranlarının artmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "BES'in sadece büyük birikim sahipleri için değil, küçük adımlarla tasarruf yapmak isteyen herkes için güçlü bir finansal araç olduğuna inanıyoruz. Faizsiz yatırım prensiplerimiz, çeşitli fon seçeneklerimiz ve devlet katkısı avantajıyla müşterilerimizin finansal hedeflerine ulaşmalarını destekliyoruz" dedi.

1 TRİLYON TL'Yİ AŞAN BİRİKİM
2025 yılı itibarıyla, BES'te katılımcıların toplam fon tutarı 1 trilyon 136 milyar TL seviyesini aştı. Bu tutarın 412.3 milyar TL'si faizsiz fonlarda, 723.8 milyar TL'si ise faizli fonlarda değerlendiriliyor. Devlet katkısı fonlarının 19 milyar TL'lik kısmı da faizsiz BES'te yer alıyor. Şirketlerin toplam katılımcı sayısı 9 milyon 692 bin kişiye, sözleşme sayısı ise 11 milyon 992 bin adede ulaştı. Bu rakamlar, faizsiz emeklilik sistemine olan güvenin ve ilginin giderek arttığını gösteriyor.

Katılım Emeklilik, tamamen faizsiz prensiplere dayalı olarak yönetilen 19 farklı bireysel emeklilik fonu ile yatırımcılara geniş bir tercih yelpazesi sunuyor. Fonlar, yatırımcıların risk profiline ve getiri beklentisine göre çeşitlilik göstererek portföylerini dengeleme ve uzun vadeli kazanç sağlama imkânı tanıyor. Nisan 2025 verilerine göre, küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen, Katılım Emeklilik'in KEF (Altın) fonu yüzde 36.50 gibi dikkat çekici bir getiri sağlarken; KJM (Kıymetli Madenler) fonu da yüzde 28.78 oranında değer kazanarak yatırımcılarına önemli kazançlar elde ettirdi.

Ayhan Sincek, "Altın fonumuz, Türkiye genelinde 14 emeklilik yatırım fonu arasında 6'ncı sıraya yükseldi. Bu, fon yönetimindeki uzmanlığımızın ve stratejilerimizin bir göstergesi. Yatırımcılarımıza güvenli liman olarak görülen bu varlıklarda uzun vadeli değer artışı sağlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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