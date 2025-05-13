Unico’nun yeni buluşma noktası Adana oldu!

Unico Sigorta, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlediği "Acente İletişim Günleri" ile acente iletişimini güçlendirmeye devam ediyor. Etkinliklerin yeni durağı bu kez Adana oldu.

Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler, "Acente İletişim Günleri'ni hayata geçirirken hedefimiz sadece sahada daha güçlü bağlar kurmak değil, aynı zamanda iş birliklerimizi daha sürdürülebilir bir zemine taşımaktı. Adana'da düzenlediğimiz bu etkinlikte, farklı şehirlerden gelen acentelerimizle buluşup onların görüşlerini dinlemek, beklentilerini anlamak ve birlikte daha güçlü adımlar atmak bizler için çok değerliydi. Yöneticilerimizle acentelerimizi bir araya getirerek doğrudan iletişim kurma imkânı sunuyor, bilgi alışverişini teşvik ediyoruz" dedi.