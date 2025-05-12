YUM! Brands, Türkiye için harekete geçti!

YUM! Brands, Türkiye'de İş Gıda ile olan franchise anlaşmasını feshetmesinin ardından kapatılan 537 KFC ve Pizza Hut şubesiyle ilgili yeni bir adım attı. Edinilen bilgiye göre şirket; Türkiye'deki mağazalar için doğrudan işletme planı doğrultusunda gayrimenkul ve yatırım yönetimi konusunda faaliyet gösteren Value Solution Partners (VSP) ile iş birliği yaptı. VSP, mevcut kiralama şartları üzerinden alışveriş merkezi yatırımcılarıyla görüşmelere başladı. Ancak sektörden edinilen bilgilere göre, yatırımcıların öncelikli şartları arasında eski borçların ödenmesi ve kira bedellerinin artırılması yer alıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN