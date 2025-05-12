Dövizle nafakaya emsal karar!

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, dövizle nafaka konusunda emsal bir karara imza attı. Edinilen bilgiye göre, davacı vekili; anlaşmalı boşanmaya dayanak sözleşme uyarınca müvekkili tarafından davalıya aylık bin 500 dolar yoksulluk nafakası ödenmesine karar verildiğini, ancak davacının ilerleyen yıllarda durumunun kötüye gittiğini belirtti, aylık 850 liraya indirilmesini talep etti. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, nafakanın Ocak 2021'den itibaren TL'ye uyarlanmasına ve aylık 2 bin 500 lira olarak ödenmesine hükmeden Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını onadı. Kurul, süresiz ve şartsız döviz cinsinden taahhüt edilen yoksulluk nafakasının 18 yıllık süre sonunda tarafların ekonomik durumlarına bakılarak uyarlanmasına karar verdi.

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