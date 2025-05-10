Sağlık çözümlerine destek! Astrazeneca Türkiye, İTÜ ARI Teknokent’le iş birliğine imza attı

Astrazeneca Türkiye, sağlık teknolojilerinde yenilikçi çözümler geliştiren girişimlere destek olmak amacıyla İTÜ ARI Teknokent'le stratejik iş birliğine imza attı.

Ortaklık kapsamında AstraZeneca, İTÜ Çekirdek bünyesindeki sağlık girişimlerinin gelişimine katkı sağlayacak. Girişimciler; onkoloji, kardiyovasküler hastalıklar, solunum, metabolizma ve nadir hastalıklar gibi öncelikli tedavi alanlarında, bilimsel temelli ve hasta odaklı çözümler geliştirme fırsatı bulacak.

Ayrıca, AstraZeneca'nın AZ Lab programı aracılığıyla girişimcilere ürün geliştirme, regülasyon süreçleri, pazara erişim ve mentörlük gibi birçok alanda kapsamlı destek sunulacak. Programa katılmak isteyen girişimciler, 12 Mayıs'a kadar başvurularını gerçekleştirebiliyor.