Fikirler girişime dönüşecek! Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği önemli bir adım atıyor

Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nin başlattığı "Yapay Zekâ Yıldızları" projesi kapsamında yeni bir program hayata geçirilecek. Yapay Zekâ Startup Studio adı altında, lise öğrencilerinin yapay zekâ odaklı fikirlerinin girişime dönüşmesini sağlayacak bir inkübasyon programı başlatılacak.

20 girişim eğitim programı, 10 girişim hızlandırıcı program ve 5 girişim demo günü düzenlenecek. Eğitim programı, yapay zekâ odaklı fikir geliştirme, teknik beceriler ve ürün geliştirme süreçlerini kapsayacak. Hızlandırıcı programda; yatırım, finans gibi konular başta olmak üzere girişimcilik süreçlerini inşa eden, eğitim-mentorluk desteği alınacak. Demo gününün ön şartı, hızlandırıcı programın tamamlanması olacak. Fikirler jüri önünde yarışacak.