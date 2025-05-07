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“Yapay Zeka Yıldızları” projesinde yeni hedef 55 bin öğrenci!

“Yapay Zeka Yıldızları” projesinde yeni dönem başladı. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, projenin ilk yılında hedeflerinin üzerine çıkarak 36 bini aşkın öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025
Yapay Zeka Yıldızları projesinde yeni hedef 55 bin öğrenci!

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Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nin iş birliğinde, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirmek için hayata geçirilen "Yapay Zeka Yıldızları" projesinde yeni dönem başladı. Projenin ilk yılında hedeflerinin üzerine çıkarak 36 bini aşkın öğrenciye ulaştıklarını söyleyen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Yaptığımız sosyal etki analizinde gördük ki, projeye yapılan her 1 liralık yatırım 5,34 lira değerinde sosyal geri dönüş sağladı. Proje kapsamında, gençlere global bir hackathona katılım imkanı da sunduk. Yeni dönemde hedefimiz 55 bin öğrenciye ulaşmak. Süregelen çalışmalarımızın yanında, yeni bir oluşuma da imza atacağız. Yapay Zeka Startup Studio ile lise öğrencilerinin yapay zeka odaklı fikirlerinin girişime dönüşmesini sağlayacak bir inkübasyon programı başlatacağız" dedi.

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu da "Yapay zeka, makine öğrenimi, sanal gerçeklik ve dijital denge gibi alanlarda gençleri bilinçlendiriyoruz" diye konuştu.

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