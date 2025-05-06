Turizm yeni rekora koşuyor! Hedef 65 milyon turist 64 milyar dolar gelir

Yılbaşı, sömestir ve Ramazan Bayramı gibi tatil dönemlerindeki doluluk turizmciyi memnun etti. Erken rezervasyonlardaki hareketlilikle yılın başarılı geçeceğini öngören turizmciler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde devam eden ilgi nedeniyle başarılı bir yaz sezonu geçirmeye hazırlanıyor. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, 2025'te de hedeflerinin tüm zamanların rekorunu kırmak olduğunu kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bu yıl için açıkladığı 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar gelir hedefini gerçekleştirmeye kararlı olduklarını söyleyen İşler, "Açıklanan rakamı yüzde 100 tutturacağımıza inanıyoruz. Türkiye ilk 10'a girmişti, şimdi ilk 10'dan ilk 5'e girdi. Sektör olarak hedefimiz dünyadaki ilk 3 turizm destinasyon noktasından biri olmak" dedi.

Ana pazarlar Almanya ve İngiltere'den hareketliliğin devam ettiğini söyleyen İşler, "Rusya'dan biraz daha hızlı bir rezervasyon akışı bekliyoruz. Uzak Doğu, Amerika ve Latin Amerika yeni pazarlar olarak fevkalade bir performans gösteriyor" diye konuştu.

%10-15 BÜYÜME OLACAK

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Engin Ceylan da Almanya ve İngiltere'den gelecek turist sayısında artış beklediklerini, deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra sağlık, kültür ve gastronomi turizminin de ilerlediğini söyledi. 2024'ün turizmde rekor yılı olduğunu hatırlatan Ceylan, "Geçen yıla bakacak olursak yüzde 10-15 civarında büyümeyi öngörüyorum. Geçen seneki rakamlarımızın üstüne çıkacağımızı öngörüyorum" dedi.

HEDEF 81 İLE YAYMAK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Otelciler Birliği'nin Genel Kurul Toplantısı'nda, turizmi 81 ile ve yılın 12 ayının tamamına yaymayı hedeflediklerini ve ürün çeşitliliğini artırarak Türkiye'yi küresel ölçekte cazibe merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Ersoy, "Öncelikle gastronomi, sağlık, kültür, bisiklet, inanç ve MICE turizmi gibi alanlarda yürüttüğümüz çok yönlü çalışmalarla Türkiye'yi turizmin her kulvarında öne çıkaracak güçlü adımlar atıyoruz" dedi.