Kentsel dönüşüme güçlü destek: Emlak Konut ve TOKİ devreye girecek!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde başlatılan ve İstanbul'un tüm ilçelerini kapsayan Yarısı Bizden kampanyası kapsamında vatandaşlara ev ve iş yerlerinin dönüşümü için hibe, kredi ve taşınma yardımını kapsayan destek ödemeleri yapılıyor.



2023'te başlatılan kampanyadan riskli konut sahiplerinin tümü faydalanabiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı tüm konut sahiplerinin de bu kampanya kapsamına alınacağını açıkladı. Bakanlık, destek tutarlarının artırılmasının ardından merak edilen soruları yanıtladı:



KİMLER FAYDALANABİLİR?

İstanbul'un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabilir.



PROJE EN ŞARTLARI NELER?

Yeni projedeki yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının 1.5 katı büyüklüğünü geçmemeli.



EV VE İŞ YERİMİN RİSKLİ OLUP OLMADIĞINI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Bakanlığa bağlı lisanslı kuruluşlara karot örneği baktırılarak tespit edilir.



NASIL BAŞVURU YAPILIR?

e-Devlet başvurusuna gerek duyulmaz. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvurur. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibi ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır.



62 BİN KONUT YARISI BİZDEN İLE YENİLENİYOR

İstanbul'da 21 bin ev ve iş yerinin Yarısı Bizden ile inşası sürüyor. 41 bin konut için de proje süreci devam ediyor. 2012 yılından bu yana İstanbul'da kentsel dönüşüm ile 923 bin bölüm yeniden inşa edildi. Yaklaşık 209 bin bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor.