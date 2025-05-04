Türkiye baharatta zirvede!

Türk ve dünya mutfağında yemekleri tatlandıran en önemli bileşenlerin başında baharat ve aromatik bitkiler geliyor. Sahip olduğu iklim sayesinde birçok türe ev sahipliği yapan Türkiye, bu alanda yaptığı ihracatla da dünyada öne çıkıyor.



Aromatik Bitkiler ve Baharat Üreticileri Derneği (ABÜDER) Başkanı Aydın Acun, Türkiye'de aromatik bitkiler florasında toplamda 600'ün üzerinde tür olduğunu söyledi. Acun, "Türk baharatı ve aromatik bitkilerini 5 kıta, 156 ülkeye ihraç ediyoruz. Örneğin kimyon. Türk kimyonu dünyada kaliteli ürün kategorisine giriyor ve üretiminde başarılıyız" dedi.

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