Türk Telekom Silikon Vadisi’nde

Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, teknoloji ve inovasyon odaklı girişimlerin küresel ölçekte büyümesine destek olmayı sürdürüyor. Türk Telekom'un yenilikçi girişimlere yatırım yapan şirketi TT Ventures'ın hızlandırma programı PİLOT kapsamında; PİLOT girişimcilerine özel olarak tasarlanan globalleşme programı Stanford Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.



BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR

TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, "TT Ventures olarak girişimlere yatırım yapmakla kalmıyor, onların küresel ölçekte büyümesini desteklemek için stratejik adımlar atıyoruz. Stanford Üniversitesi'ndeki program, girişimlerimizin gelişmesi ve uluslararası ölçekte değer yaratması adına büyük önem taşıyor. TT Ventures olarak buradaki ekosistemle yakın çalışmaktayız. TT Ventures PİLOT ile Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini desteklemeyi ve gelişmiş bir inovasyon kültürüyle yeni 'unicorn'lar ortaya çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

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