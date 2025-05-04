Ekonomi yönetimi, Türk lirasını destekleyecek yeni adımları devreye aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) aldığı kararlar yürürlüğe girdi.



Buna göre, 31 Temmuz 2025'e kadar geçerli olmak üzere, ihracat bedeli satış zorunluluğu yüzde 35'e yükseltilirken, döviz dönüşüm desteği yüzde 3'e çıkarıldı. İhracatçıların TCMB'ye döviz satış oranı yüzde 35'e yükseltildi. TCMB'nin zorunlu karşılık uygulaması kapsamında yaptığı değişikliklerle ise tüzel kişi mevduat için TL payı hedefi yeniden devreye alındı.

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